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الإثنين، 05-07-2021 01:15 م

اتفاق عراقي مصري لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة

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الوكيل الإخباري- أعلنت خلية الإعلام الحكومي في العراق، اليوم الاثنين، عن اتفاق تعاون مع مصر لإقامة مدن صناعية واقتصادية مشتركة تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي يشترك فيها الأردن أيضا.

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وذكرت، أن "الاتفاق على إقامة مدن صناعية مشتركة، جاء خلال زيارة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والوفد المرافق لها إلى العراق، وإجرائها سلسلة من اللقاءات والمباحثات، في إطار تنفيذ مقررات القمة الثلاثية التي عقدت في بغداد الأسبوع الماضي".


وأشارت الخلية إلى أنه، "جرى الاتفاق على وضع خطة عمل محددة بتوقيت زمني واضح، بعد أن ناقشت مع وزير الصناعة العراقي، منهل الخباز، الملفات التي ستشهد تعاون الدول الثلاث، وفي مقدمتها الصناعات الدوائية، وصناعات النسيج والجلود والدباغة، والأدوية البيطرية، والمبيدات الزراعية".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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