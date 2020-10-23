الجمعة 23-10-2020
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الجمعة، 23-10-2020 01:22 م

اتهامات متبادلة بين ترمب وبايدن بشأن كورونا والفساد

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الوكيل الاخباري - تبادل الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترمب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن خلال المناظرة النهائية بين المرشحين للرئاسة الأميركية القادمة لعام 2020، الإتّهامات حول طريقة إدارة جائحة كورونا والفساد، بحسب واشنطن بوست.

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وقال جو بايدن متهما دونالد ترمب عن كل قضايا الفساد في الولايات المتحدة الاميركية، وبالذات الإهمال بملف فيروس كورونا ، إنّ "شخصاً مسؤولاً عن هذا العدد الكبير من الوفيات يجب أن لا يكون قادراً على البقاء رئيساً للولايات المتحدة"، متّهماً الرئيس ترمب بأنّه "لا يزال بدون خطة" للتعامل مع الجائحة.


وأضاف بايدن "ليس هناك عالم جادّ واحد في العالم يعتقد أن (كوفيد-19) سيختفي قريباً"، في وقت لا يكفّ فيه الملياردير الجمهوري عن القول إنّ الجائحة ستزول سريعاً.


من جهة أخرى رد الرئيس ترمب "نحن نحاربه بحزم شديد"، وتطرّق الرئيس الساعي للفوز بولاية ثانية إلى إصابته بكوفيد-19 ودخوله المستشفى وتعافيه، مؤكّداً مجدّداً أنّه بات "محصناً" ضدّ الفيروس.


--(بترا)

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