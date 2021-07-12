الإثنين 12-07-2021
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الإثنين، 12-07-2021 01:47 م

اجتماع أمريكي فرنسي سعودي لبحث أزمة لبنان

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الوكيل الإخباري- استقبل السفير السعودي لدى بيروت، وليد البخاري، السفيرتين الأمريكية دوروثي شيا، والفرنسية وآن غريو، لإجراء مشاورات دبلوماسية بشأن لبنان.

وقال البخاري، "سفير المملكة لدى لبنان يستقبل سفيرتي الولايات المتحدة وفرنسا لدى لبنان".

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وأضاف، "جرى خلال اللقاء بحث أبرز المستجدات السياسية على الساحتين اللبنانية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك".

 

وقالت السفارة الأمريكية لدى لبنان، "اجتمعت السفيرة شيا، ترافقها السفيرة الفرنسية، آن غريو، بسفير المملكة العربية السعودية، وليد البخاري، لإجراء مشاورات دبلوماسية، وهي الأحدث في سلسلة المناقشات الثلاثية حول الوضع الاقتصادي العصيب في لبنان وكيفية دعم الشعب اللبناني بالطريقة الأكثر فاعلية".

 

المصدر: روسيا اليوم


 




 

 


 

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