اجتماع بشأن أمن الحدود بين تركيا وإيران

الوكيل الاخباري- عقد اجتماع تركي إيراني اليوم الثلاثاء، حول أمن الحدود بين البلدين، في ولاية وان شرقي تركيا، حيث ناقش الجانبان قضايا تهم أمن الحدود والتنسيق المشترك في هذا الإطار.



وترأس اجتماع وفدي البلدين، كل من نائب محافظ وان يونس أطامان، والمقدم زينال رضا من الجانب الإيراني، وشارك في الاجتماع عدد من القادة العسكريين والأمنيين والدبلوماسيين من كلا البلدين، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول".

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وعقب الاجتماع، تم التوقيع على قرارات حول قضايا أمن الحدود بين البلدين.



وتربط إيران وتركيا حدود برية بطول 534 كم.



يأتي ذلك، عقب تأكيد الخارجية الإيرانية أهمية "دور إيران وتركيا في المنطقة".

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في أكتوبر الفائت إن إيران وتركيا من أهم الدول التي لهما دور لا يمكن إنكاره في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.



المصدر: روسيا اليوم



