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الإثنين، 25-04-2022 01:50 ص

اجتماع بين زيلينسكي ووزيري الخارجية والدفاع الأميركيين في كييف

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الوكيل الاخباري - عُقد اجتماع الأحد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في كييف، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

وقال أوليكسي أريستوفيتش، أحد مستشاري الرئيس الأوكراني، في مقابلة نُشرت مساءً على موقع يوتيوب "إن الأميركيين في كييف اليوم. يتحدثون في هذه اللحظة مع الرئيس"، في لقاء هو الأول بين زيلينسكي وممثلين عن الإدارة الأميركية في أوكرانيا منذ بداية الحرب في 24 شباط/فبراير.

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