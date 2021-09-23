الخميس 23-09-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون الأردني البولندي بمجالات الطاقة المتجددة والمدن الذكية

مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الاقصى

أسعار الذهب الخميس 23/9/2021

وفيات الخميس 23/9/2021

التربية لـ برنامج الوكيل : معلمون مناوبون لمراقبة طلبة المدارس

الصحة تكشف شرط اخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا قبل الموعد المحدد

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

شقيق ماجدة الرومي يكشف تفاصيل حالتها الصحيّة

نجوى كرم في جرش يشعل تويتر اليوم

موقع إلكتروني لعرض منتوجات لنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل

الخميس، 23-09-2021 08:28 ص

اجتماع تركي أمريكي في البيت الأبيض

614c0bde4236043e281e7519


الوكيل الإخباري - بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن مكتب قالن، فإن الاجتماع حصل في البيت الأبيض وتناول الجانبان خلاله العلاقات الثنائية ومسألتي وباء كورونا والتغير المناخي، إضافة إلى التطورات في أفغانستان وسوريا والعراق وليبيا وقبرص وشرقي المتوسط، والتطورات الإقليمية الأخرى.

اضافة اعلان


وجرى التشديد على الأهمية الاستراتيجية للعلاقات التركية الأمريكية، وتم تبادل وجهات النظر حول الخطوات الواجب اتخاذها لزيادة التعاون الاقتصادي.


كما تم التركيز على زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وتفعيل الآليات اللازمة لرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 100 مليار دولار، والتأكيد على ضرورة التعاون الدولي للحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية جديدة في أفغانستان ولإيصال المساعدات الإنسانية إلى البلاد في أسرع وقت ممكن.


وجرى التنويه إلى أهمية التضامن بين حلفاء "الناتو"، وضرورة حل الخلافات بينهم عبر الحوار والمفاوضات. وتم تقييم الوضع في منطقة القوقاز، والتأكيد على أهمية استمرار الجهود متعددة الجوانب لتحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
614c03634236043e650d4e2d (1)

غوتيريش: نريد أفغانستان مستقرة

614ba8a24c59b736b138e5b2

الصين تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة

614bfff64236043e6206d9db

العثور على حطام طائرة أن-26 المفقودة في إقليم خاباروفسك

614bb9bc4236043ebb402d57 (1)

روسيا تدعو إلى تنسيق دولي بشأن أفغانستان

614bc7314c59b736fb612954

لافروف يعقد أول لقاء مع وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة

f

السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الزيارة للسياحة

أخبار متعلقة
6134e3e442360465ed578ad8

أمير قطر يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي الوضع في أفغانستان

61329bcbd53c4

الأمم المتحدة تستضيف اجتماعا حول المساعدات الإنسانية لأفغانستان في 13 أيلول في جنيف

612eca284c59b72f343307bc

واشنطن لا تعتزم رفع العقوبات عن طالبان

612d2c65b417a

البيت الأبيض: إجلاء 6 آلاف أميركي من أفغانستان حتى الآن

1-1459281

بايدن: خطر داعش سبب انسحابنا من كابول

1-1459262

بايدن يحذر: القوات الأميركية بأفغانستان في مرمى الإرهاب