اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب بقطر

الوكيل الإخباري - يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تشاورياً في الثامن من حزيران المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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وقال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في تصريح صحفي،اليوم السبت، إن الاجتماع يأتي في إطار حرص مجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، على رفع وتيرة وكثافة التشاور حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الطبيعة السياسية.



يشار إلى أن صيغة الاجتماعات التشاورية هي تقليد معمول به على مستوى مجلس الجامعة، حيث تتيح للوزراء تبادل الرأي والنقاش بشكل غير رسمي دون التقيد بجدول أعمال محدد أو إصدار بيانات ووثائق رسمية.

بترا