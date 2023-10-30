اجتماع طارئ جديد لمجلس الأمن اليوم بشأن الاحداث في المنطقة

الوكيل الإخباري - يستعد مجلس الأمن لاجتماع طارئ بشأن غزة، اليوم الاثنين، فيما يزيد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وسط تحذيرات من اتساع الصراع إقليمياً.

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وتقول شبكة CNN الإخبارية الأميركية، إن جلسة مجلس الأمن ستجري بطلب من الإمارات التي تطالب باستماع المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، ومسؤول من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).



ونقلت الشبكة أن الإمارات ستسعى لإصدار قرار ملزم من أعضاء آخرين في مجلس الأمن من أجل توقف إنساني فوري للحرب.



وأدانت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، العمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، وعبرت عن قلقها إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية.





