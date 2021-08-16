الإثنين 16-08-2021
الوكيل الاخباري

شاهد.. حريق في فندق ٥ نجوم بعمان

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخصاونة: مستعدون لتزويد قطر بأي احتياجات لإنجاح كأس العالم

الحكومة السورية تحظر استيراد 20 سلعة

قرارات صارمة أمام الحكومة بعد نتائج التوجيهي

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

صناعة الزرقاء: تخفيض التعرفة الكهربائية يحفز النمو الاقتصادي

وزير الخارجية: نساهم مع قطر لمساعدة الفلسطينيين

مطرب مشهور يبكي على الهواء بسبب موقف لفنان مصري

وفاة و620 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

عاجل

شاهد.. حريق في فندق ٥ نجوم بعمان

الإثنين، 16-08-2021 03:32 م

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول أفغانستان

611a4c4442360444091a0d5c
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل


الوكيل الإخباري - قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد سيعقدون اجتماعا طارئا غدا الثلاثاء لمناقشة سقوط أفغانستان في أيدي حركة طالبان.

اضافة اعلان

 

ولفت بوريل على تويتر إلى أنه "في أعقاب التطورات الأخيرة في أفغانستان وبعد اتصالات مكثفة مع الشركاء في الأيام والساعات الماضية، قررت الدعوة إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد ‭‬‬عبر تقنية الفيديو بعد ظهر الغد لإجراء تقييم أولي".

 

وأضاف أن "أفغانستان تقف عند مفترق طرق. يتعلق الأمر بأمن ورفاهية مواطنيها إضافة إلى الأمن الدولي".

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
611a5b204c59b76a5f649d84

الحكومة السورية تحظر استيراد 20 سلعة

6119f1d94c59b7672a24df6b

نيوزيلندا تخطط لإجلاء بعض الأفغان

000_9KZ98E

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تركيا إلى 70

Atalayar_Túnez Operacion Antiterrorista (3)

تونس تحبط تهريب شحنة كوكايين تصل قيمتها لأكثر من 5 ملايين دولار

20210528202232444

استقالة رئيس الوزراء الماليزي من منصبه

r

ترامب يدعو بايدن للاستقالة

أخبار متعلقة
w

طالبان تستولي على مزار شريف شمالي أفغانستان

6112b080423604220c210117

الأمم المتحدة : عنف طالبان ضد المدنيين قد يرقى لجرائم ضد الإنسانية

6111fb7e42360417956e19ea

المبعوث الأمريكي لأفغانستان يحث طالبان على إنهاء هجومها العسكري

61022e7842360440cd45b0e2

أفغانستان .. مصرع 8 عسكريين في هجوم لطالبان

الخارجية الامريكية

أمريكا تعلن أن وزارة الدفاع البنتاغون وافقت على تخصيص قاعدة فورت لي لاستقبال الأفغان

60f3bdd64c59b740504a18a2

مصرع عشرات الأشخاص وإصابة آخرين بغارات جوية ومعارك في أفغانستان