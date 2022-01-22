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السبت، 22-01-2022 09:46 م

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

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 الوكيل الاخباري - يعقد مجلس جامعة الدول العربية، اجتماعاً طارئاً غدا الأحد على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، لبحث هجوم الحوثيين الإرهابي على منشآت مدنية بدولة الإمارات الأسبوع الماضي.

ويأتي الاجتماع بناءً على طلب من دولة الإمارات؛ لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها الاثنين الماضي، وقامت الأمانة العامة للجامعة بتعميم الطلب الإماراتي على الدول الأعضاء، وأيدته الكويت وعدد من الدول العربية.

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