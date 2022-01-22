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السبت، 22-01-2022 06:20 ص

اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الأحد لإدانة هجوم الحوثي

أمنه


الوكيل الإخباري - أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين، يوم غد الأحد، لبحث هجمات جماعة (الحوثيين) على الإمارات.

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وذكرت سكاي نيوز عربية، فجر اليوم السبت، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين سيجتمع، يوم غد الأحد، بناء على طلب دولة الإمارات، بهدف إدانة هجمات الحوثيين على أبوظبي، يوم الاثنين الماضي.


ويذكر أن أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أدان بشدة الهجوم الإرهابي للحوثيين على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية، مشددا على أن الجامعة العربية تقف مع الإمارات في مواجهة هذه العمليات الإرهابية، التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول تحقيقا لأجندات خارجية.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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