اجتماع طارئ لمجلس الحكومة الإيراني بعد وفاة رئيسي

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن مجلس الحكومة يعقد "اجتماعًا طارئًا" بعد الإعلان عن وفاة رئيس البلاد، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وآخرين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في إقليم أذربيجان الشرقية الإيراني، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) الاثنين.ومن المتوقع أن يتولى المرشح الأول لخلافته، محمد مخبر، رئاسة إيران.ومخبر، بصفته الرئيس المؤقت والعضو في مجلس مؤلف من ثلاثة أشخاص مع رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية، سيرتب لإجراء انتخابات رئاسية جديدة خلال 50 يومًا من وفاة الرئيس.ونعت الحكومة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، بعد وفاتهم في تحطم مروحيتهم يوم أمس.وأكدت الحكومة الإيرانية أن مسار الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي سيستمر، وشددت على أنه لن يكون هناك أدنى خلل في إدارة البلاد."