السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

الأجواء لطيفة ومعتدلة في المملكة

الأردن يدين هجوما إرهابيا في النيجر

مراكز إعطاء لقاح كورونا السبت 2021/11/6

مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أثيوبيا

أردني يقتل بنغالي خلال مشاجرة في الكويت

مصر: كشف اثري جديد يعود الى 380-363 قبل الميلاد

بعثة يونامي بالعراق تعرب عن أسفها لأعمال العنف ببغداد

الرئيس العراقي يدعو المتظاهرين للتهدئة بعد سقوط قتلى وجرحى

الصحة توضح حول العثور على أنابيب فحوصات مخبرية ملقاة بالطريق

البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في مدينة جازان السعودية

السبت، 06-11-2021 07:47 ص

اجتماع لبناني صيني لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

سفن


الوكيل الإخباري - أعلن السفير الصيني لدى لبنان، تشيان مينجيان، أن "بكين تعتبر لبنان محطة محورية هامة تاريخيا وحلقة حيوية في مبادرة الحزام والطريق في المرحلة المعاصرة".

وفي بيان صدر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة طرابلس اللبنانية على خلفية اجتماع رئيسها، توفيق دبوسي، مع سفير الصين عبر تقنية "زوم"، أعرب السفير تشيان عن تقديره "للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تطرحها غرفة طرابلس والشمال"، حيث تم البحث خلال الاجتماع في مختلف السبل التي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والصين عموما وخصوصا مع طرابلس، كبرى مدن شمال.

وأكد تشيان مين جيان أن "الصين تأخذ بعين الاعتبار أهمية صيغة التنوع والتعدد التي يمتاز بها لبنان"، مضيفا: "القيادة الصينية تنهج مسيرة ثابتة الخطوات لبناء الشراكات والاستفادة من الفرص المشتركة لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة بين الجانبين الصيني واللبناني".

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كاظم

الكاظمي يأمر بتشكيل لجنة تحقيق بسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات الجمعة

اوردغان

أردوغان: عازمون على مكافحة الإدمان حتى النهاية

تويتر111

تويتر يوقف إحدى أهم خواصه في إثيوبيا

10202120182941810993796

مجلس الأمن يدعو إلى وقف الأعمال القتالية في أثيوبيا

11202148494603652199

مصر: كشف اثري جديد يعود الى 380-363 قبل الميلاد

10202130224115834767514

بعثة يونامي بالعراق تعرب عن أسفها لأعمال العنف ببغداد

أخبار متعلقة
beirut-blast-aftermath

الرئيس اللبناني يطلب من روسيا صورا من الأقمار الصناعية

617939be4236043b0f2ad02c

وفاة أحد جرحى انفجار مرفأ بيروت بعد 15 شهرا على الكارثة

لبنان 2

لبنان: ميقاتي يرفض تصريحات قرداحي بخصوص الحرب اليمنية

ميقاتي

ميقاتي يبدأ محادثاته مع الكاظمي

مح

بالفيديو.. إطلاق نار وتحطيم محطة للمحروقات شمالي لبنان

زلزال 3

هزة أرضية بقوة 6.4 درجة مركزها في البحر المتوسط