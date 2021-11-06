اجتماع لبناني صيني لتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية

الوكيل الإخباري - أعلن السفير الصيني لدى لبنان، تشيان مينجيان، أن "بكين تعتبر لبنان محطة محورية هامة تاريخيا وحلقة حيوية في مبادرة الحزام والطريق في المرحلة المعاصرة".



وفي بيان صدر عن غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمدينة طرابلس اللبنانية على خلفية اجتماع رئيسها، توفيق دبوسي، مع سفير الصين عبر تقنية "زوم"، أعرب السفير تشيان عن تقديره "للمشاريع الاستثمارية الكبرى التي تطرحها غرفة طرابلس والشمال"، حيث تم البحث خلال الاجتماع في مختلف السبل التي تهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والصين عموما وخصوصا مع طرابلس، كبرى مدن شمال.



وأكد تشيان مين جيان أن "الصين تأخذ بعين الاعتبار أهمية صيغة التنوع والتعدد التي يمتاز بها لبنان"، مضيفا: "القيادة الصينية تنهج مسيرة ثابتة الخطوات لبناء الشراكات والاستفادة من الفرص المشتركة لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة بين الجانبين الصيني واللبناني".

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روسيا اليوم