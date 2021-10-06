اجتماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن وثائق مسربة من فيسبوك

الوكيل الإخباري- قدمت الموظفة المستقيلة من شركة "فيسبوك"، فرانسيس هاوغن، التي سربت وثائق داخلية للشركة، شهادتها للجنة حماية المستهلك وأمن البيانات في مجلس الشيوخ الأمريكي.

اضافة اعلان

وقدمت شهادة فرانسيس هاوغن، صورة لشركة مدفوعة برغبة فردية في النمو وغير راغبة في تنفيذ حلول للمشكلات المعروفة خوفًا من التأثير على النتيجة النهائية.



وكشفت فرانسيس هاوغن أن أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم قد اتخذت عمدا خيارات تعطي الأولوية للمحتوى الفيروسي، حتى مع وجود خطر حدوث ضرر في العالم الحقيقي.



في حين، تعهد أعضاء مجلس الشيوخ باتخاذ إجراءات ضد الشركة بشأن مجموعة من القضايا التي أربكت الكونغرس منذ أن اجتاح "فيسبوك" في الوعي العام منذ نحو عقدين من الزمن.

المصدر: روسيا اليوم