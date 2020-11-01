اجتماع مرتقب لتطبيق هدنة دائمة في اليمن

الوكيل الاخباري - استكملت الأمم المتحدة، وضع خارطة طريق للسلام في اليمن، وتدفع باتجاه جمع طرفي الحرب في النصف الأول من الشهر الحالي، لمناقشتها وجهاً لوجه، بهدف المصادقة عليها بشكلها النهائي، بعد ستة شهور من النقاشات التي تمت عن بعد، بسبب جائحة «كورونا».

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وبموجب الخارطة التي يقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، النقاشات الأخيرة حولها، سيوافق طرفا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، بهدف توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين، وإعادة فتح الطرق والمطارات، وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.

المصدر - البيان



