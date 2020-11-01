الأحد 01-11-2020
الوكيل الاخباري

مديرية الامن العام تبدأ اليوم حملة تفتيش على المركبات

الملكة رانيا توجه رسالة شكر للكوادر الطبية

انقلاب على الاجواء الصيفية وسيول متوقعة خلال الـ 48 ساعة القادمة

مدير مستشفى الملك المؤسس للوكيل : ارتفاع دخولات مرضى كورونا و 95 حالة متواجدة الان

وزير الصحة للوكيل : ما زلنا ضمن المرحلة المعقولة وسنزيد محطات فحص كورونا

الضمان: تعليق الدوام في عدد من فروع المؤسسة ليومين

لجنة الاوبئة تحذر من موجة شديدة بكورونا وتطالب بإجراءات صارمة

لبنان: 12وفاة و1699 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل 75 وفاة و2213 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في الطفيلة التقنية لمدة أسبوعين




الأحد، 01-11-2020 02:55 ص

اجتماع مرتقب لتطبيق هدنة دائمة في اليمن

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الوكيل الاخباري - استكملت الأمم المتحدة، وضع خارطة طريق للسلام في اليمن، وتدفع باتجاه جمع طرفي الحرب في النصف الأول من الشهر الحالي، لمناقشتها وجهاً لوجه، بهدف المصادقة عليها بشكلها النهائي، بعد ستة شهور من النقاشات التي تمت عن بعد، بسبب جائحة «كورونا».

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وبموجب الخارطة التي يقود مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن، مارتن غريفيث، النقاشات الأخيرة حولها، سيوافق طرفا الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن، بهدف توسيع دائرة التدابير الإنسانية والاقتصادية العاجلة، لتخفيف وطأة المعاناة عن الشعب اليمني، وضمان حرية حركة المواطنات والمواطنين، وإعادة فتح الطرق والمطارات، وتدفق البضائع والخدمات الإنسانية والتجارية، وبناء الثقة بين الطرفين، وإيجاد بيئة مواتية لاستئناف المشاورات السياسية في اليمن.

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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