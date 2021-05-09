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الأحد، 09-05-2021 09:36 ص

اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني لبحث محادثات فيينا

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الوكيل الإخباري- أفاد مصدر مطلع في إيران، بأن البرلمان، سيعقد اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا، لبحث مجريات محادثات فيينا المتعلقة بالاتفاق النووي، والتسريب الصوتي لوزير الخارجية محمد جواد ظريف.

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وأكد المصدر أن اجتماع البرلمان، سيجري دون حضور ظريف، الذي من المقرر أن يشارك في اجتماع للجنة الأمن القومي بالبرلمان عصر اليوم، للرد على تساؤلات نواب حول الملف الصوتي المسرب.

وتعقد في فيينا، الجولة الرابعة من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول كيفية استئناف الامتثال للاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية نقلت عن الرئيس حسن روحاني قوله السبت إنه متفائل بشأن محادثات إحياء الاتفاق النووي، في المقابل قال مجتبى ذو النور رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، أمس، إن مفاوضات فيينا باتت استنزافية ولم تحقق أي نتائج حتى الآن.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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