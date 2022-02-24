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الخميس، 24-02-2022 11:24 ص

اجتياح بري روسي لاوكرانيا و مقتل أكثر من 40 جنديا وإصابة العشرات

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الوكيل الإخباري - أكد مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مقتل أكثر من 40 جنديا أوكرانيا وإصابة الشرات بجروح منذ بداية الغزو الروسي.

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وقال زيلينسكي ، إنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، مؤكدا على أنه سيتم تسليم السلاح للمواطنين للدفاع عن بلادهم في مواجهة الغزو الروسي .

 

وصرح بأن روسيا هاجمت أوكرانيا فجراً بنفس الطريقة التي هاجمت بها ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، داعياً الشعب الروسي للاحتجاج، وقائلا : " لكل من لم يفقد ضميره بعد حان الوقت للخروج والاحتجاج على هذه الحرب". 

ونقلت وكالات دولية، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر مؤكدة على طول الحدود الجنوبية مع شبه جزيرة القرم التي ضمها الكرملين عام 2014.


وأوضح حرس الحدود الأوكراني أن القوات المسلحة الروسية كانت تحاول غزو أوكرانيا من اتجاهات عدة مستخدمة أنظمة صواريخ ومروحيات لمهاجمة المواقع الأوكرانية في الجنوب.

وقال مستشار لوزير الشؤون الداخلية الأوكراني ، إن أرتالا من الجيش الروسي عبرت الحدود الأوكرانية إلى مناطق تشيرنيهيف وخاركيف ولوجانسك.

وأضاف أن روسيا تحرك عتادا عسكريا إليها من القرم وتنفذ قصفا عبر البلاد وصولا إلى منطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

وعلى ذات الجانب أكدت السلطات الأوكرانية إن البلاد تواجه هجمات إلكترونية مستمرة بلا توقف. 

من جانبها نفت وزارة الدفاع الروسية في بيان، سقوط طائرات روسية أو تدمير مركبات مدرعة في أوكرانيا.


وأوضح البيان أن "القوات المسلحة الروسية لا تضرب المدن الأوكرانية ولا خطر على المدنيين".

وأكد الجيش الروسي أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة".

وأشارت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إلى أن البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية أصبحت خارجة عن الخدمة، وقد دمّرت أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية

وبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك.

ودعت بولندا من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الى تفعيل المادة 4 التي تدعو إلى إجراء مشاورات طارئة في حالة تهديد إحدى الدول الأعضاء بعدما شنت روسيا هجوما على أوكرانيا. وكالات

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