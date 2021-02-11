احتجاجات السودان.. حظر تجوال في ولايتين يرفع العدد لـ5

الوكيل الاخباري -

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فرضت السلطات السودانية، مساء الأربعاء، حظر التجوال في مدينتين بولايتي شرق دارفور وغرب كردفان، ليرتفع عدد الولايات التي فرضت حظر تجوال إلى 5 من أصل 18، على خلفية احتجاجات منددة بتردي الأوضاع المعيشية، شهدت أعمال عنف ونهب. ‎وتقر الخرطوم بوجود أزمات اقتصادية عديدة، وأدت حكومة جديدة، الأربعاء، اليمين الدستورية، وسط وعود بالعمل على تلبية مطالب الشعب.وأعلنت اللجنة الأمنية بولاية شرق دارفور (غرب)، في بيان، فرض حظر تجوال شامل بمدينة "الضعين"، مركز الولاية، لـ48 ساعة، وفق وكالة الأنباء الرسمية.