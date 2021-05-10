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الإثنين، 10-05-2021 11:54 ص

رفضا لمخططات الاحتلال

احتجاجات بمخيمات لبنان نصرة للقدس

مخيم
من المصدر


الوكيل الإخباري - نظم الفلسطينيون في مخيمات لبنان تظاهرات ليل الأحد/ الاثنين، نصرة للقدس والمسجد الأقصى المبارك ورفضا لمخططات الاحتلال التهويدية في المدينة .

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وانطلقت عشرات المسيرات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، في مخيم الرشيدية والبص والبرج الشمالي، وتجمع المعشوق، ومخيم عين الحلوة، ووادي الزينة، وساحات مدينة صيدا، وصولا لمخيم شاتيلا وبرج البراجنة في بيروت، ومخيم الجليل في بعلبك ومخيمي نهر البارد والبداوي في طرابلس شمال لبنان.
وهتف المشاركون في المسيرات والوقفات الغاضبة بالهتافات المؤيدة للقدس وأهلها، والداعمة للمقاومة الفلسطينية، مؤكدين وحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.


وأكد اللاجئون الفلسطينيون في لبنان دعمهم الكامل لحراك المقدسيين وثورتهم المستمرة، مشددين على "ضرورة التوحد لمواجهة اعتداءات الاحتلال بحق المقدسيين والمرابطين في الأقصى".

 

المصدر : روسيا اليوم 





 




 

 


 

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