احتجاجات في طهران بسبب انقطاع الكهرباء

الوكيل الإخباري- علق نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، على موضوع انقطاع التيار الكهربائي، وعلى مزاعم الاحتجاجات في العاصمة طهران بخصوص الكهرباء.

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وقال نائب محافظ طهران للشؤون الأمنية، إن "انقطاع التيار الكهربائي كان بسبب اجتماع الناس في أهم مراكز بيع الهواتف المحمولة بشارع جمهوري بقلب العاصمة، وأرسلنا فريقا لمعالجة الموضوع بعد أن تم رفع الخلل الفني هناك".



ويأتي هذا بعد أن "ادعت" بعض المصادر الإعلامية أن الاحتجاج أتى بعد أنباء عن نية البرلمان الإيراني سن قانون لتشديد الإجراءات ضد مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.



وكانت وسائل إعلام، قد تحدثت عن احتجاج على انقطاع التيار الكهربائي قام به أصحاب محال تجارية في قلب العاصمة طهران.

المصدر: روسيا اليوم