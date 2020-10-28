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الأربعاء، 28-10-2020 11:09 ص

احتجاجات ونهب جماعي في فيلادلفيا بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة - فيديو

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الوكيل الاخباري - اشتعلت احتجاجات بشوارع الجزء الغربي من مدينة فيلادلفيا الأمريكية الليلة الماضية أصيب فيها أربعة من رجال الشرطة وذلك بعد أن أطلق شرطيان النار على رجل أسود، قيل إنه كان يحمل سكينا، فأردياه قتيلا.

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يجيء هذا عقب سلسلة احتجاجات مناهضة للعنصرية على مدى شهور في الولايات المتحدة انطلقت شرارتها بعد وفاة المواطن الأسود جورج فلويد (46 عاما) في مايو أيار بعد أن ضغط شرطي في منيابوليس بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق.


وقالت قناة (إن.بي.سي) إن أربعة من الشرطة أصيبوا بعد أن رشقهم المحتجون بالطوب عندما شاب العنف مظاهرة أمس الإثنين التي وقعت خارج مركز للشرطة في فيلادلفيا، واستلزمت الإصابة نقلهم إلى المستشفى.


كان الشاب الأسود الذي قال المسؤولون إن اسمه والتر والاس وعمره 27 عاما قد اقترب من الشرطيين عصر أمس الإثنين، فأشهرا السلاح وأمراه بإسقاط السكين، حسبما أظهرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لحادث إطلاق النار.

 


والد الضحية يطالب بوقف أعمال النهب
أكد والد والاس، أن ابنه كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية وكان يتناول الدواء.


وتساءل الأب عن "سبب عدم استخدام الشرطة صواعق كهربائية بدلا من إطلاق النار".


وشددت العائلة، على أنه "كان هناك مشكلة منزلية، وقيل للشرطة أن والاس الأصغر كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية".


الشرطة تكشف سبب عدم استخدام الصواعق


وكشفت مفوضة الشرطة، دانييل آوتلو في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، أن "الضباط المتورطين لم يكن لديهم مسدسات صاعقة، بسبب قيود الميزانية".


وشدد والد والاس ليلة الثلاثاء، أن "الأسرة تريد العدالة ومحاسبة قاتلي ابنه.. مطالبا المجتمع بإنهاء أعمال العنف والنهب، مشيرا إلى أن "مثل هذه الأعمال تنم عن عدم احترام لأسرته والمدينة التي عمل فيها لمدة 33 عاما".

وشهدت المدينة ليلة الثلاثاء المزيد من المظاهرات حيث تجمهر ما يصل إلى 500 شخص شاركوا في مسيرة سلمية في الغالب.


نهب جماعي


أظهر فيديو مئات الأشخاص يدخلون من واجهة محطمة لمتجر. كما شوهدت حشود تخرج من متجر آخر محملة بالبضائع.


وقالت شرطة فيلادلفيا، إن "محال تجارية فـي منطقتين بالمدينـة تتعرض للنهـب مـن قبـل نحـو 1000 شخـص".

وأضافت إدارة الشرطة، أن نحو 30 ضابطا أصيبوا ليل الاثنين وحتى الثلاثاء، بسبب المقذوفات مثل الطوب والحجارة، وأن خمس سيارات شرطة وسيارة إطفاء تعرضت للتخريب، مشيرة إلى أن "هناك اعتقالات بتهمة النهب. 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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