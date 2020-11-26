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الخميس، 26-11-2020 12:59 م

الصين حثت الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها

احتجاج صيني للولايات المتحدة بشأن العقوبات على إيران

صين
علما الصين والولايات المتحدة الأمريكية


الوكيل الإخباري - أعلنت الصين، اليوم الخميس، أنها قدمت احتجاجات شديدة للولايات المتحدة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات جديدة تتعلق بإيران على أربعة كيانات صينية.

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وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، إليوت أبرامز، قال أمس إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أربعة كيانات صينية يوم الأربعاء، واتهم هذه الكيانات وروسيا أيضا بالقيام بأنشطة في الترويج لـ"برنامج الصواريخ الإيراني" .


وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة صحفية إن الصين حثت الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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