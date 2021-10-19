اختبر استعداده لمعارك محتملة.. الاحتلال الإسرائيلي يختتم مناورات بحرية مفاجئة

الوكيل الإخباري- اختتم سلاح البحرية للاحتلال الإسرائيلي مناورات مفاجئة أطلقها أمس الاثنين على كافة قطاعاته في البحر المتوسط والبحر الأحمر.

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وقال جيش الاحتلال إن هذه التدريبات كانت مجدولة ضمن المناورات السنوية، وجاءت لتختبر مدى استعداد القطع البحرية للتعامل مع حالات الطوارئ على جبهتي لبنان وغزة، وفي البحر الأحمر.



ويولي جيش الاحتلال أهمية لسلاح البحرية في جهود حماية المصالح الاقتصادية بالبحر المتوسط، خاصة منصات الغاز الطبيعي التي يخشى أن تكون هدفا في أي مواجهة مقبلة مع حزب الله في لبنان، أو الفصائل الفلسطينية في غزة. وتحاكي المناورات البحرية احتمالات من قبيل تعرض هذه المنشآت لهجمات، أو احتمال تنفيذ عمليات ضد قطع بحرية للاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة.

المصدر:الجزيرة