الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

الملك : نحن بحاجة لبناء الجسور بدلاً من الأسوار

بلدية الجفر تعالج مشكلة حفرة هددت حياة المواطنين

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

منتدى الرصيفة للثقافة يحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

عائلتان أردنيتان ترويان لـ"الوكيل الاخباري" لحظات مرعبة عاشوها في أوكرانيا وتفاصيل رحلة العبور إلى بولندا

وصول عائلتان أردنيتان إلى بولندا قادمتين من أوكرانيا تمهيداً للعودة إلى المملكة الجمعة - صور

الضمان تكشف عن أعداد المُستفيدين من منافعها التأمينية لشهر كانون ثاني 2022

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

تأهيل غرفة صفية بمدرسة حي نجيب الأساسية في بلدة الكتة

الإثنين، 28-02-2022 07:36 م

اختتام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

w


الوكيل الاخباري - أكد مصدر مطلع، أن المفاوضات انتهت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة غوميل ببيلاروس.

وأشار المصدر، أن “الجانبين الروسي والأوكراني أنهو الجولة الأولى من المفاوضات بينها، والتي كان الهدف الأساس منها مناقشة مسألة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكذلك وقف الأعمال القتالية”.

وأضاف: “حدد الجانبان عددا من المسائل التي تحتاج إلى حل، والتي من أجلها غادر الوفدان لمناقشة تلك المسائل مع قيادة البلدين”.

وتابع: “ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، والتي سياقشان فيها القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها”.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202227234924267102968

كندا تعلن انتهاك الطيران الروسي لمجالها الجوي

resize

علماء مناخ يحذرون: تغيُّر المناخ سيؤثر مليارات الأرواح في جميع أنحاء العالم

image (4)

حاكم البنك الروسي المركزي: لدينا بديل عن نظام "سويفت"

w

روسيا تحذر من إغراق أوكرانيا بالسلاح

2202227211242332176636

الجامعة العربية تدعو لإنهاء الأزمة في أوكرانيا سياسياً ودبلوماسياً

f

الرئيس الأوكراني: وقعت على طلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار متعلقة
420211793130470

انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا

1059254512_0_87_1281_807_1920x0_80_0_0_db2c22cfb135e3df428aacab2d4df3e8

الوفد الأوكراني يصل إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في غوميل

RTS5SI5X

كبير المفاوضين الروس: أوكرانيا وافقت على إجراء محادثات ونتوجه إلى مكان الاجتماع

1058956934_512_0_2560_2048_1920x0_80_0_0_ef1fd4d473cbbd5b1db8f35fec14b82c

الكرملين: الوفد الروسي يصل إلى بيلاروسيا لإجراء المفاوضات مع الأوكرانيين

220221920354453964735

بريطانيا تمنح اللجوء للرئيس الأوكراني إن قرر مغادرة كييف

d7d1509a-8660-4b89-a8f8-2897fc103223_16x9_1200x676

الكرملين: بوتين أمر بوقف العملية العسكرية في أوكرانيا بانتظار التفاوض لكن "كييف" رفضت