اختتام المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

الوكيل الاخباري - أكد مصدر مطلع، أن المفاوضات انتهت بين الوفدين الروسي والأوكراني في مدينة غوميل ببيلاروس.



وأشار المصدر، أن “الجانبين الروسي والأوكراني أنهو الجولة الأولى من المفاوضات بينها، والتي كان الهدف الأساس منها مناقشة مسألة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وكذلك وقف الأعمال القتالية”.



وأضاف: “حدد الجانبان عددا من المسائل التي تحتاج إلى حل، والتي من أجلها غادر الوفدان لمناقشة تلك المسائل مع قيادة البلدين”.



وتابع: “ناقش الوفدان أيضا، إمكانية عقد الجولة الثانية من المفاوضات في القريب العاجل، والتي سياقشان فيها القرارات التي تم التطرق إليها خلال الجولة الأولى ومدى تطبيقها”.

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