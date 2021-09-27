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الإثنين، 27-09-2021 12:01 ص

اختتام فعاليات ملتقى الشارقة الدولي للراوي

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الوكيل الاخباري - دعا ملتقى الشارقة الدولي للراوي في حفل ختام فعاليات دورته الحادية والعشرين مساء اليوم الاحد المؤسسات والهيئات العاملة في مجال التراث الى تبني مشروعات التراث وحفظها وضرورة توثيقها وتسجيلها وتصنيفها.

وقال رئيس مدير معهد الشارقة للتراث عبدالعزيز المسلم في ختام الدورة التي شارك بها ممثلو وسائل الإعلام ومهتمون ومعنيون إن الدورة 22 للملتقى في العام المقبل ستكون تحت شعار "البحر".

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