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الجمعة، 12-07-2024 09:30 ص

اختتام قمّة "الناتو" في واشنطن

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الوكيل الإخباري- اختتم حلف شمال الأطلسي "الناتو" أمس الخميس، فعاليات قمته، التي استضافتها العاصمة الأميركية واشنطن، على مدار 3 أيام متتالية.

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وقال أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، في المؤتمر الختامي للقمة، التي جاءت بالتزامن مع مرور 75 عاماً على تأسيسه، إن أعضاء الحلف تعهدوا بدعم أوكرانيا بحد أدنى 40 مليار يورو خلال العام المقبل.


وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا على إنشاء مركز مشترك بين "الناتو" وأوكرانيا للتدريب والتعليم في مجال التحليل في بولندا.


ونوه ستولتنبرغ إلى أن الحلف أطلق مشاريع تعاونية جديدة حول المعلومات المضللة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.


وأضاف أن أعضاء الحلف بحثوا آليات توسيع نطاق التعاون الصناعي الدفاعي وكيفية تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية، مؤكداً "أن ما يحدث في أوروبا مهم لآسيا، وما يحدث في آسيا مهم لأوروبا".


واحتفل الحلف خلال القمة الحالية، التي يطلق عليها اسم "قمة واشنطن"، بالذكرى الـ75 على تأسيسه في الرابع من شهر نيسان 1949، عندما وقعت 12 دولة معاهدة شمال الأطلسي لضمان دفاعها المشترك في واشنطن.


 




 

 


 

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