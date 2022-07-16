اختتام قمة جدة بمشاركة الملك وبايدن و8 قادة عرب

الوكيل الاخباري - أعلنت السعودية، السبت، اختتام قمة جدة للأمن والتنمية، التي شهدت مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن و9 قادة عرب.



وقال ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان الذي ترأس القمة، في كلمة ختامية "نشكر قادة ورؤساء وفود الدول على حضورهم ومشاركتهم الفعالة"، وفق وكالة الأنباء السعودية.



وأكد أن "القمة عكست عُمقَ العلاقات المتينة التي تربط دولنا بعضها ببعض، وبالولايات المتحدة الأمريكية ".



وأشار إلى أن القمة "شهدت حرصا على مُواصلة التقدم والتعاون، فيما يُعزز مسيرة عملنا المشترك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في جميع المجالات".

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