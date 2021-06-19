اختتام مناورات عسكرية بقيادة أمريكية في المغرب

الوكيل الإخباري - اختتم أكثر من سبعة آلاف جندي من الولايات المتحدة وبلدان إفريقية ودول الناتو اليوم الجمعة تدريبات واسعة النطاق في المغرب.



واستمرت مناورات "الأسد الإفريقي" بقيادة الولايات المتحدة قرابة أسبوعين وأجريت في المغرب وتونس والسنغال، وتم إلغاء التدريبات السنوية، وهي الأكبر في إفريقيا العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.



ووصف الميجور جنرال أندرو رولينغ قائد قوة مهام جنوب أوروبا التابعة للجيش الأمريكي التدريبات بأنها "استثنائية".



وانسحبت إسبانيا من المناورات لأسباب تتعلق بالميزانية، لكن تقارير صحفية أرجعت هذه الخطوة إلى علاقات إسبانيا المتوترة مع المغرب.

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المصدر : روسيا اليوم