الأحد 21-11-2021
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الأحد، 21-11-2021 03:48 م

اختراق المنظومة الإلكترونية لمطار مهر آباد وسط طهران

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الوكيل الإخباري-أكدت وكالة انباء "فارس" الايرانية ، اليوم الأحد، اختراق المنظومة الإلكترونية لمطار مهر آباد وسط طهران.

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ولم يتم الإعلان عن الجهة المسؤولة عن عملية الاختراق، الذي يأتي بعد ساعات من استهداف هجوم إلكتروني "من خارج البلاد" للمنظومة الإلكترونية لشركة ماهان للطيران المدني، التي يمتلكها الحرس الثوري الإيراني.


وذكرت الوكالة الإيرانية أن "شركة ماهان للطيران المدني أرسلت رسالة نصية تحتوي على تعرضها لهجوم إلكتروني".


وأشارت الوكالة المحلية في ايران إلى ان رسائل تلقاها العديد من المشتركين في القائمة البريدية للشركة ومشتري تذاكر شركة الطيران 

 

بترا

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