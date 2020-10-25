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الأحد، 25-10-2020 03:00 م

اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية يثير الجدل والتكهنات

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الوكيل الاخباري - تداولت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية عدة روايات حول السبب من اختفاء "ري سول جو" زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعدم خروجها إلى العلن منذ فترة طويلة، وأشارت الصحف أن أحد الأسباب المحتملة لغياب "ري سول جو" قد يكون حملها.

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وجاء في روايات أخرى لاختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية أنها تركز في الوقت الحالي على رعاية عمة كيم جونغ أون التي تعاني من مشاكل صحية أو تركيزها على تعليم إبنتها التي بلغت السن المدرسي.


ومن ضمن الروايات أيضا أنها تتخذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


ومن جانبه دعا وزير شؤون الوحدة في كوريا الجنوبية "لي إن يونغ" إلى عدم الاستعجال بالاستنتاجات بهذا الشأن، وأعاد إلى الأذهان غياب شقيقة كيم جونغ أون قبل فترة والتي عادت إلى العلن من جديد بعد مرور نحو شهرين.


يذكر أن الظهور الأخير لها كان في الـ 25 من شهر يناير الماضي حين رافقت الزعيم الكوري الشمالي أثناء مراسم الاحتفال بحلول عيد رأس السنة حسب التقويم القمري.

 

شاشة نيوز

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