ارتدادات زلزال كريت تصل إلى مصر

الوكيل الاخباري- كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر جاد القاضي، أن محطات الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية الساعة 11:25 دقيقة بقوة 6.1 جنوب جزيرة كريت.

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وأوضح أن هذه الهزة شعر بها سكان مناطق متفرقة في مصر، لافتا إلى أنه جاري تحليل بيانات الزلزال والمناطق التي شعرت به.



وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة في ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته.



وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصري حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.

المصدر: روسيا اليوم