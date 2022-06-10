ارتفاع حاد بعدد الضحايا المهاجرين واللاجئين عبر المتوسط إلى أوروبا

الوكيل الإخباري - أظهر تقرير أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أنه على الرغم من انخفاض عدد حالات عبور المهاجرين واللاجئين عبر البحر المتوسط نحو أوروبا، إلا أن عدد الضحايا شهد ارتفاعا حادا.

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وحذرت المفوضية من التجارب والمخاطر المروّعة التي يواجهها العابرون، داعية الدول إلى اتخاذ تدابير لحمايتهم.



ووفق تقرير إحصائي أصدرته مفوضية اللاجئين بعنوان "لا نهاية في الأفق" انه في حين أن الأعداد المبلغ عنها للاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا أقل مما كانت عليه في 2015، أصبحت الرحلات أكثر فتكا من ذي قبل.



وقالت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، شابيا مانتو بتصريحات صحفية أوردها مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن عدد الضحايا شهد ارتفاعا حادا في العام الماضي، حيث تم تسجيل 3231 وفاة أو فقدان في البحر المتوسط وشمال غرب المحيط الأطلسي، مع 1881 في عام 2020، و 1510 في عام 2019، وأكثر من 2227 في عام 2018.

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