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الأحد، 15-11-2020 11:21 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فامكو إلى 67 قتيلا في الفلبين

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الوكيل الاخباري- ارتفعت اليوم الاحد، حصيلة ضحايا إعصار فامكو الذي ضرب الفلبين يوم الجمعة الماضي، إلى 67قتيلا.

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ويعد إعصار فامكو الذي ضرب الفلبين، الأكثر فتكًا هذا العام بعدما خلف وراءه أسوأ فيضانات وانهيارات أرضية منذ عدة سنوات.


ونقلت وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية عن هيئة مكافحة الكوارث، أن 12 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين، فيما تضرر أكثر من 1ر1 مليون شخص جرّاء الإعصار.


وأوضح حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا، أن سيول الأمطار الهاطلة بالأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان، ما أدى إلى زيادة الفيضانات.


وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها غير مسبوقة في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي.


المصدر: بترا 


 




 

 


 

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