الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

الأردنيون استقدموا 18 ألف عاملة منزل عام 2022

الصحافة تفقد أحد أبرز رجالاتها.. الدكتور محمد جهاد الشريدة في ذمة الله

142 بيِّنة و73 تقريراً طبياً في قضية سقوط خزان الكلورين بميناء العقبة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

برنامج ماجستير جديد في البلقاء التطبيقية

هيئة الطاقة: لهذه الأسباب ترتفع قيمة فواتير الكهرباء

بلدية ايل تحذر سالكي طرق في معان-صور

لليوم الثالث.. استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

فلس الريف: كل منتفعي "المعونة الوطنية" يمكنهم الاستفادة من مشروع "الخلايا الشمسية"

3 مليون تحميل و 4.250 مليون حركة تمت عبر تطبيق سند

الخميس، 29-12-2022 10:03 ص

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

yo0dX


الوكيل الإخباري - أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا إلى 32 شخصا.

اضافة اعلان


وأوضح المجلس اليوم الخميس، أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، ومعظمهم صيادون، وتضرر حوالي 486 ألفا من السكان في أكثر من 20 إقليما بسبب الأحوال الجوية السيئة.


وتوفي 18 شخصا في إقليم ميساميس أوكسيدنتال، جنوبي البلاد، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.


وتم تسجيل حالات الوفاة الأخرى في الأقاليم الشرقية والجنوبية، بحسب المجلس الوطني.


واضطر حوالي 101438 شخصا إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز الإجلاء، أو الذهاب إلى أقارب أو أصدقاء.


وأشار المجلس الوطني إلى تقديرات تفيد بأن قيمة الخسائر في مجالي الزراعة والبنية التحتية قد وصلت إلى حوالي 301.9 مليون بيزو فلبيني (5.5 ملايين دولار)، جراء الطقس السيء.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0d9d19c9-618f917542360471f8316391

مصر.. عدد السكان يسجل رقما جديدا مع نهاية 2022

63ad30aa4c59b779dc460b0f

غوتيريش: لنجعل عام 2023 عاما يستعاد فيه السلام إلى حياتنا

63ad346a42360423f56c043d

صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

63ad2df642360470213c9c68

كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة الكورية الشمالية

9550179_1620202188

وزير الدفاع التركي: نحترم وحدة أراضي سوريا وهدف أنقرة محاربة الإرهاب

63ad23b34236042365694eec

هاكرز ينشرون بيانات ضباط الناتو المنخرطين في الحرب السيبرانية ضد روسيا

أخبار متعلقة
image - 2022-12-15T083723.765

السلطات الهولندية تحبط محاولة لتهريب الكوكايين في شحنات موز

63999f134c59b745ec220ecc

مصر ترد على أنباء إنشاء مدينة ترفيهية بمليارات الدولارات

48769958_303

الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021

1021806686_0_156_3344_2047_600x0_80_0_0_10a5e26fd43fa8a3a2df3ebe336b22db

وارسو تشتري 116 دبابة "أبرامز" إضافية من الولايات المتحدة

_120693679_gettyimages-1235424259

محكمة فرنسية تبدأ بالنظر في طعن ساركوزي على حكم بسجنه 3 أعوام

638681474c59b71171506d8c

الخارجية الأمريكية توافق على بيع معدات عسكرية لقطر بقيمة مليار دولار