ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في الفلبين

الوكيل الإخباري - أعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها، في الفلبين، ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا إلى 32 شخصا.

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وأوضح المجلس اليوم الخميس، أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، ومعظمهم صيادون، وتضرر حوالي 486 ألفا من السكان في أكثر من 20 إقليما بسبب الأحوال الجوية السيئة.



وتوفي 18 شخصا في إقليم ميساميس أوكسيدنتال، جنوبي البلاد، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وانهيارات أرضية.



وتم تسجيل حالات الوفاة الأخرى في الأقاليم الشرقية والجنوبية، بحسب المجلس الوطني.



واضطر حوالي 101438 شخصا إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى مراكز الإجلاء، أو الذهاب إلى أقارب أو أصدقاء.



وأشار المجلس الوطني إلى تقديرات تفيد بأن قيمة الخسائر في مجالي الزراعة والبنية التحتية قد وصلت إلى حوالي 301.9 مليون بيزو فلبيني (5.5 ملايين دولار)، جراء الطقس السيء.

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