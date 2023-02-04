ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على دونيتسك

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة الضحايا في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية، إلى قتيل و4 جرحى، جراء القصف الأوكراني على الجمهورية أمس الجمعة.



وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، بمقتل شخص، وإصابة 4 جراء القصف الأوكراني على الجمهورية، أمس الجمعة.

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وأعلن مركز الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم السبت، عن مصرع مدني، وإصابة شخصين، في القصف الأوكراني على الجمهورية، أمس الجمعة.



وأضاف مركز الدفاع الإقليمي، أن من بين المصابين في القصف الأوكراني على محطة دونيتسك-سيفيرني، امرأتين إحداهما في الـ 59 من العمر، والثانية في الـ 41 من العمر.

روسيا اليوم