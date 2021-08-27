ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول إلى 90 قتيلا

الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف محيط "مطار حامد كرزاي" بالعاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس إلى 90 قتيلا.

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وقال مصدر بوزارة الصحة الأفغانية في تصريح لشبكة (سي ان ان) اليوم الجمعة، إن عدد القتلى جراء الهجوم "ارتفع إلى 90 قتيلا، بينهم رجال ونساء وأطفال".

وأضاف المسؤول، أن "ما لا يقل عن 150 آخرين أصيبوا في الانفجارات".



وارتفعت حصيلة القتلى من الجيش الأمريكي جراء الهجوم الى 13 قتيلا و18 جريحا، وفقا للقيادة المركزية بالجيش الأمريكي.



ونقلت رويترز عن مسؤول من طالبان قوله صباح اليوم الجمعة ، إن ما لا يقل عن 28 من طالبان كانوا من ضمن قتلى التفجيرين خارج مطار كابول.



وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم، وفق ما نقلته وكالة "أعماق" المحسوبة عليه في بيان على "تليغرام".



--(بترا)