ارتفاع حصيلة ضحايا حادث القطار في تايوان إلى 54 شخصاً

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد ضحايا حادث سكة حديد قطار تايوان إلى 54 شخصاً، بينما نقل 156 شخصاً إلى المستشفى.

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ونقلت القناة التلفزيونية (تي في بي أس) عن إدارة الإطفاء قولها في بيان، انه ووفقاً لأحدث البيانات، توفي 54 شخصاً وأصيب 156 آخرون نتيجة للحادث، وقتل السائق ومساعده أثناء تأدية واجبهم.



وأكدت إدارة الإطفاء أن القطار المكون من 8 عربات، والمتجه إلى مدينة تايتونج خرج عن مساره في نفق شمالي مدينة هوالين صباح الجمعة، ما تسبب في اصطدام عدة عربات بجدار النفق ".



المصدر : بترا

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