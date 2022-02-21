ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل إلى 171

الوكيل الإخباري-ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية إلى 171 قتيلا.

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وبحسب وسائل الإعلام المحلية في البلاد، الإثنين، فإن أعمال البحث والإنقاذ تتواصل بمدينة بتروبوليس في ريو دي جانيرو منذ الأسبوع الماضي.



وأضافت أن عدد الضحايا ارتفع إلى 171، وأن السلطات تلقت بلاغات عن فقدان 126 فردا، مع إيواء 856 شخصا في الملاجئ.



ويستمر قلق فرق المتطوعين والإنقاذ من احتمال حدوث انهيارات أرضية جراء هطول الأمطار ورطوبة الأرض.



وأظهرت المقاطع المصورة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدوث انهيارات أرضية في مناطق جبلية، وانغمار الشوارع والحدائق بالمياه، وانجراف السيارات والحافلات، عقب هطولات مطرية غزيرة في 15 فبراير/ شباط الحالي.



وفي عام 2011 تعرضت المدينة لكارثة فيضانات، تحولت لمأساة بعد أن لقي أكثر من 900 شخص حتفهم فيما فُقد أكثر من 100 آخرين.

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