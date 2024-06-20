ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج الإجمالية في مكة المكرمة

الوكيل الاخباري - وصلت حصيلة الوفيات الإجمالية بين الحجاج في مكة المكرمة إلى 922 على الأقل، وفق حصيلة أعدتها فرانس برس استنادًا إلى أعداد أعلنتها الدول المعنية ودبلوماسيون، معظمهم لم يوضحوا الأسباب.

اضافة اعلان



وأفاد دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس الأربعاء عن وفاة 600 حاج مصريّ على الأقلّ خلال أداء الفريضة هذا العام، جميعهم تقريبًا بسبب الطقس الحار.

وتشمل حصيلة الوفيات الإجمالية، 132 إندونيسيًا و68 هنديًا و41 أردنيًا و35 تونسيًا و13 من كردستان العراق و11 إيرانيًا و3 سنغاليين.



وأضاف إن "جميع (حالات الوفاة الجديدة) ناجمة عن الحرّ، وغالبًا ما يكونون غير نظاميين" في إشارة إلى من لا يحملون تصاريح للحجّ.



وأعلنت كل من الهند وإندونيسيا وإيران والسنغال وتونس وإقليم كردستان العراق عن عدد الوفيات في صفوف مواطنيها الحجّاج. لكن معظم هذه السلطات لم توضح الأسباب.



وقضى العام الماضي أكثر من 200 حاج معظمهم من إندونيسيا.

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الأحد تسجيل "2764 حالة إصابة بالإجهاد الحراري، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتعرض للشمس، وعدم الالتزام بالإرشادات". لكنّها لم تعطِ أي معلومات عن الوفيات.



وكما في العام 2023، أدى أكثر من 1.83 مليون حاج المناسك هذا العام، بينهم 1.6 مليون من خارج المملكة، بحسب السلطات السعودية.

