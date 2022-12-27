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الثلاثاء، 27-12-2022 12:29 م

ارتفاع ضحايا الأمطار الغزيرة في الفلبين إلى 13قتيلا

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الوكيل الاخباري-ارتفعت حصيلة قتلى الأمطار في جنوب الفلبين إلى 13، بينما لا يزال البحث مستمراً عن مفقودين مع بدء انحسار مياه الفيضانات.

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وأعلن المجلس الوطني للحد من مخاطر الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، أن مجموع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات ارتفع إلى 13 قتيلا، و6 إصابات وتم الإبلاغ عن فقدان 23 شخصا، بحسب ما أعلن موقع (بورونيوز).


وأوضح أن معظم الوفيات حدثت بسبب الغرق جراء السيول، بعد يومين من الأمطار الغزيرة ، وأجبرت أكثر من 45 ألف شخص على اللجوء لمراكز الإيواء، مضيفة أن الأمطار تسببت بتضرر 534 منزلا، و357166 شخصا.


وعادة ما تشهد الفلبين، في المتوسط 20 إعصارا مداريا سنويا، وتتأثر البلاد بالأمطار الموسمية التي تسبب انهيارات أرضية وفيضانات مميتة.

 

بترا

 




 

 


 

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