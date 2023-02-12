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الأحد، 12-02-2023 12:31 م

ارتفاع ضحايا الزلزال المدمر في تركيا وسوريا الى أكثر من 29 ألف قتيل

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الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا إلى أكثر من 29 ألفا، مع انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين، مع استمرار البحث عن ناجين رغم تضاؤل الآمال في العثور عليهم.

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وارتفعت حصيلة القتلى في سوريا إلى 4500 شخص وأكثر من 8 آلاف جريح، بحسب وكالة الأنباء السورية " سانا".


وفي تركيا، قال وزير الصحة التركي فؤاد أوقطاي، إن عدد الوفيات في تركيا ارتفع أمس السبت إلى 24 ألفا و617 شخصا، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.


وأوضح الوزير أن اكثر من 32 ألف عنصر بحث وإنقاذ يعملون في المناطق المتضررة من الزلزال، مؤكدا أن أعمال الدفن والتحقق من هويات الوفيات مستمرة، وأن جميع مؤسسات الدولة تقوم بواجباتها على أكمل وجه.


وأضاف أن الحكومة سخرت المعدات الجوية والبحرية والبرية لأعمال البحث والإنقاذ ونقل المصابين إلى المستشفيات ومراكز الإسكان في الولايات الأخرى.
وأشار إلى أنه تم حتى الآن إجلاء 111 ألفا و500 شخص من الولايات التي تضررت من الزلزال.

 

بترا

 

 




 

 


 

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