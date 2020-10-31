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السبت، 31-10-2020 10:55 ص

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا الى 25 قتيلا و804 اصابات

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الوكيل الإخباري - ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب بحر ايجة وهز تركيا واليونان إلى 25 قتيلا على الأقل و804 إصابات.

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ونقلت وكالة الأناضول التركية عن إدارة الكوارث والطوارئ قولها، إن حصيلة القتلى ارتفعت اليوم إلى 25 قتيلا، فيما وصل عدد الجرحى إلى 804، مشيرة إلى أن هزة جديدة بقوة خمس درجات على مقياس ريختر ضربت صباح اليوم السبت على عمق 33ر7 كيلومتر في قضاء سفري حصار التابع لمحافظة إزمير غرب تركيا.


وبحسب الإدارة شهدت المنطقة التي ضرب فيها الزلزال الأول في بحر ايجة 341 هزة ارتدادية 31 منها بقوة تجاوزت 4 درجات.


وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 17 شخصا وإصابة 709 آخرين جراء الزلزال المدمر الذي ضرب في بحر ايجة قبالة سواحل تركيا واليونان أمس بقوة سبع درجات على مقياس ريختر وأدى إلى انهيار وتضرر 17 مبنى في ازمير، إضافة إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين في جزيرة ساموس اليونانية شرق بحر ايجة.



 




 

 


 

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