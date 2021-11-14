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الأحد، 14-11-2021 11:56 ص

ارتفاع عدد القتلى في احتجاجات السودان إلى 6 أشخاص

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الوكيل الإخباري-أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الذي سقطوا خلال الاحتجاجات إلى 6 أشخاص، بعد وفاة شاب اليوم متأثرا بإصابته بالرصاص أمس السبت.

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وقالت لجنة أطباء السودان في بيان اليوم الأحد، على صفحتها في "فيسبوك" إن "عدد شهداءنا المحصورين لدينا ارتفع إلى 6 شهداء خلال مليونية الأمس، و21 شهيدا منذ بداية الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي".


وأعلنت اللجنة أمس السبت عن سقوط 5 قتلى في صفوف المتظاهرين برصاص عناصر الجيش السوداني خلال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد يوم السبت ضد استيلاء العسكريين على الحكم.


هذا وقد أعربت الولايات المتحدة عن "أسفها العميق" لسقوط قتلى خلال احتجاجات السبت في السودان، وأكدت  إدانتها "للاستخدام المفرط للقوة".

 

روسيا اليوم

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