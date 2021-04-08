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الخميس، 08-04-2021 08:43 ص

نتيجة الاشتباكات

ارتفاع عدد اللاجئين الإثيوبيين بالسودان

غا
توضيحية


الوكيل الإخباري - ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين بولايتي كسلا والقضارف في السودان إلى 69716 لاجئا، بعد اشتباكات نشبت في إقليم تيغراي أوائل نوفمبر العام الماضي بين قوات موالية للحزب الحاكم والجيش.

وبحسب التقرير اليومي، فإن عدد الأفراد الذين دخلوا حتى اليوم إلى معسكر حمدايت بلغ 14 لاجئا ليرتفع العدد الكلي إلى 50604 لاجئين، فيما لم يستقبل معسكر المدينة أي لاجئ اليوم ليكون عدد اللاجئين الذين دخلوا عبر المعبر حوالي 19112 لاجئا.

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يذكر أنه نتيجة الاشتباكات بين الحزب الحاكم في الإقليم، وهو "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" والجيش الاتحادي الإثيوبي، سقط آلاف الضحايا اضطر مئات الآلاف إلى النزوح عن ديارهم، وحدث نقص في المواد الغذائية والمياه والدواء في الإقليم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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