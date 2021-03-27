ارتفاع عدد ضحايا العقار المنهار في القاهرة

الوكيل الإخباري - بدأت قوات الحماية المدنية المصرية، صباح اليوم السبت، العمل على رفع الأنقاض بعقار "جسر السويس" المنهار في القاهرة.

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وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغا بانهيار عقار مكون من "بدروم" وأرضي و9 طوابق متكررة بشارع "الثلاجة"، تقسيم عمر بن الخطاب، بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب جسر السويس (حي السلام 1)، حيث انهار البناء السكني المؤلف من 10 طوابق، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة".

وأسفر الحادث عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 24 آخرين، مع استمرار البحث.

المصدر : روسيا اليوم

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