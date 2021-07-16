ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ألمانيا الى 81

الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الضحايا جراء الفيضانات العارمة التي تجتاح غرب ألمانيا إلى ما لا يقل عن 81 شخصا على الأقل ، حسب ما ذكرت الهيئة العامة للبث الإذاعي في ألمانيا اليوم الجمعة.

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ولا تزال بعض المدن مقطوعة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.



وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الاثنين الماضي بارتفاع منسوب مياه الأنهار وحدوث فيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات وفقدان المئات.



--(بترا)