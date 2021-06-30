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الأربعاء، 30-06-2021 08:12 م

بعد العثور على 4 جثث تحت أنقاض

ارتفاع عدد ضحايا المبنى المنهار في فلوريدا إلى 16

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من المصدر


الوكيل الإخباري - تم العثور على جثث أربعة ضحايا إضافيين تحت أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية، مما رفع عدد القتلى إلى 16 شخصا، بحسب ما قال مسؤول في إدارة الإطفاء اليوم الأربعاء.

سبب انهيار المبنى السكني في فلوريدا بين التغير المناخي والخطأ البشري
وقال رايد جاد الله، مساعد رئيس الإطفاء في ميامي، لأفراد الأسر في إفادة إن رجال الإنقاذ عثروا على الجثث ليلة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على أقرب أقرباء الضحايا بعد.

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وذكر أنه بالإضافة إلى هذه الجثث الأربع، عثرت الطواقم أيضا على رفات بشرية.
هذا و أثار انهيار المبنى جدلا واسعا بين الأوساط المختصة، وفيما تحدثت تقارير عن تحذيرات سابقة بوجود تصدعات وأضرار خطيرة، رجحت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم أن يكون التغير المناخي وراءه.


وأفيد بالمقابل بأن سكان المبنى المنهار كانوا تلقوا خطابا في أبريل يحذر من تفاقم الأضرار الهيكلية بالمبنى.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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