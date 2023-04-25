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الثلاثاء، 25-04-2023 11:21 ص

ارتفاع عدد ضحايا انفجار مركز أمني في باكستان والسلطات تكشف سبب الحادث

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الوكيل الإخباري- أعلنت شرطة باكستان اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الانفجارين اللذين هزا مستودعا للذخيرة تابعا لمكتب مكافحة الإرهاب بشمال غرب البلاد أمس، إلى 16 قتيلا وأكثر من 50 جريحا.

وفي البداية، قالت الشرطة إن الحادث قد يكون عملا إرهابيا ولكن التحقيق خلص في وقت لاحق إلى أن الماس الكهربائي هو الذي تسبب في الانفجارات، وفقا لبيان للشرطة صدر اليوم الثلاثاء.

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وقال قائد شرطة سوات شفيع الله غندبور للصحافة إن الانفجارات نجمت عن ماس كهربائي في قبو يحوي "قنابل ومتفجرات أخرى".

وأضاف "ليس هناك ما يشير إلى أن ذلك نتج من هجوم خارجي أو انتحاريين".

وكانت الحصيلة الأولية لضحايا الحادث التي أعلن عنها أمس 7 قتلى و45 مصابا، معظمهم من ضباط الشرطة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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