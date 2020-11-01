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الأحد، 01-11-2020 08:33 ص

مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير التركية إلى 43 شخصا

زل
من المصدر


الوكيل الإخباري - أكدت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، صباح اليوم الأحد، أن عدد ضحايا زلزال إزمير ارتفع إلى 43 ضحية.

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وقالت إدارة الكوارث والطوارئ، في بيان، إنه بالإضافة إلى وفاة 43 شخصا، بينهم حالة غرق، كما أُصيب 896 آخرون بجروح.


ولا تزال طواقم الإنقاذ تواصل أعمال البحث والإنقاذ تحت أنقاض المباني، التي دمرها الزلزال.


وضرب يوم الجمعة الماضي، زلزالا بلغت قوته 6.6 درجة على مقياس "ريختر" ولاية إزمير غربي تركيا، تسبب في تدمير نحو 20 مبنى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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