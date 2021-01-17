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الأحد، 17-01-2021 10:44 ص

ارتفاع عدد ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 56 شخصا

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الوكيل الاخباري - ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية يوم الجمعة إلى 56 شخصا وحوالي 826 مصابا، وفق وكالة أنباء (شينخوا) نقلا عن الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في البلاد.

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هذا وفي وقت سابق جرى الإبلاغ عن 46 حالة وفاة، كما تم الإبلاغ عن إصابة 637 شخص.

 

وبحسب المجلس الوطني للكوارث، بلغت قوة الزلزال 6.2 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه بالقرب من مدينة ماموجو في مقاطعة غرب سولاويزي.


وتعتبر إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطا بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءا من ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.


وتقع في هذه المنطقة من العالم الطبقات الأرضية الأكثر نشاطا، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.


في عام 2018، خلف زلزال بقوة 7.5 درجة وتسونامي لاحق في جزيرة سولاويزي، أكثر من 4300 شخص بين قتيل ومفقود.


 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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